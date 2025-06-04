17 yaşındaki TikToker, reddettiği kişi tarafından evinde öldürüldü

Pakistan'da 1 milyondan fazla takipçisi bulunan 17 yaşındaki TikTok fenomeni Sana Yousaf, kendisini online taciz eden bir adam tarafından evinde öldürüldü. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Geçen hafta 17'nci yaşını kutlayan Sana Yousaf, Pazartesi akşamı başkent İslamabad'daki evinde hayatını kaybetti. Genç influencer'ın son paylaştığı video, cinayetinden saatler önce çektiği doğum günü kutlamasıydı.

TikTok'ta 800 bin, toplam sosyal medya hesaplarında 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Yousaf, makyaj tavsiyeleri, dans videoları ve güzellik ürünü tanıtımları yapıyordu.

Polis, 22 yaşındaki şüpheliyi cinayet suçlamasıyla gözaltına aldı. İslamabad Polis Müdürü Syed Ali Nasir Rizvi, olayın "tekrarlanan reddedilmelerin sonucu" olduğunu açıkladı.

"Genç adam ona defalarca ulaşmaya çalışıyordu. Bu korkunç ve soğukkanlı bir cinayetti" dedi Rizvi.

Şüphelinin saatlerce Yousaf'ın evinin önünde dolaştığı, ardından eve girerek genç kızı vurduğu belirtildi.

Yousaf'ın son videosunun altında binlerce "Huzur içinde uyu" ve "Sana için adalet" yorumu yapıldı. Takipçileri genç influencer'ın ölümüne büyük üzüntü gösterdi.

Pakistan İnsan Hakları Komisyonu verilerine göre, ülkede kadına yönelik şiddet yaygın. Evlilik teklifini reddeden kadınlara yönelik saldırılar sık yaşanıyor.