Çanakkale'de korkunç olay! 17 yaşındaki kız, babasını uykusunda göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Çanakkale'de 17 yaşındaki kız, babasını uyuduğu sırada göğsünden bıçakladı. Genç kızın ihbarıyla olay yerine gelen 112 ekipleri, 50 yaşındaki adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis tarafından gözaltına alınan genç kız, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Çanakkale'de kan donduran bir olay meydana geldi. Sabaha karşı saat 4 sıralarında annesi ve babası ayrı olan B.P. (17), annesiyle kaldığı evden ayrılarak Cevatpaşa Mahallesi'nde oturan babası Erdinç Pehlivan'ın (50) evine geldi. İddiaya göre, B.P. uykuda olan babası Erdinç Pehlivan'ı göğsünden bıçakladı.

112'Yİ ARAYIP DURUMU ANLATTI

Kanlar içinde kalan Erdinç Pehlivan olay yerinde hayatını kaybetti. Babasını bıçaklayan B.P., 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu anlattı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Erdinç Pehlivan'ın öldüğünü tespit etti. Polis tarafından gözaltına alınan B.P. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Hayatını kaybeden Erdinç Pehlivan'ın cenazesi Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kızı tarafından bıçaklanarak öldürülen Erdinç Pehlivan'ın Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde bir şirkette çalıştığı öğrenildi.