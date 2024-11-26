Üye Girişi
Haberler
Ankara'da FETÖ operasyonu! 7'si aktif görevde 35 Emniyet mensubu için gözaltı kararı

Ankara'da operasyon! Çok sayıda emniyet mensubu için gözaltı kararı

 Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltında

Belediye başkanı terör soruşturmasında gözaltına alındı

 50 ülkeden İsrail'i yıkacak bir hamle daha: Tasarı resmen kabul edildi

50 ülkenin "Evet" dediği İsrail karşıtı karara 4 liderden "ret" oyu
Kilisedeki yoga seansı Süryanileri küplere bindirdi

Türkiye'de çekilen fotoğraf Süryanileri küplere bindirdi

17 yaşındaki genç kız, domuzlar tarafından parçalanarak öldürüldü

17 yaşındaki genç kız, domuzlar tarafından parçalanarak öldürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde yaşayan 17 yaşındaki Milena Shevelyova isimli genç bir kız, ailesinin küçük çiftliğinin sorumluluğunu üstlenmesi için evde tek başına bırakılınca domuzlar tarafından parçalanarak trajik bir şekilde öldürüldü.

Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde yaşayan 17 yaşındaki Milena Shevelyova isimli genç bir kız, ailesinin küçük çiftliğinin sorumluluğunu üstlenmesi için evde tek başına bırakılınca domuzlar tarafından parçalanarak trajik bir şekilde öldürüldü.

17 yaşındaki genç kız, domuzlar tarafından parçalanarak öldürüldü

AHIRA GİTTİ, SONRASI VAHŞET

17 yaşındaki Milena Shevelyova, anne ve babası şehirdeyken hayvanları beslemek için ahıra gitti. Yerel basında yer alan haberlere göre; ahırda ilk olarak dişi bir domuzun saldırısına uğradı. Dişi domuzun saldırısından sonra bilincini kaybeden Shevelyova ahırdaki diğer tüm hayvanların da saldırıya dahil olmasıyla korkunç bir şekilde can verdi.

17 yaşındaki genç kız, domuzlar tarafından parçalanarak öldürüldü

TELEFONLA ULAŞAMADILAR

Ebeveynleri ona telefonla ulaşamadı ve bir arkadaşlarından onu kontrol etmesini istedi. Ebeveynlerin arkadaşı çiftliğe gittiğinde 17 yaşındaki kızın cansız bedenini ahırda buldu. Bad News Telegram kanalından gelen bir haberde, Shevelyova'nın saldırı sırasında femoral arterinin yırtılması sonucunda kan kaybından öldüğü ifade edildi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
img

Ünlü oryantal Tanyeli'den ilginç çıkış! Kendisini ziyarete gelenlere isyan etti
img

Telefonla oynayan İsrail askeri keskin nişancının hedefi oldu
img

Hepsi nakit! Fenerbahçe'nin kasasına servet sokacak
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıTarık Avsar:

Bunun için ne diyoruz domuz ve gibilerinden uzak dur

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKara Maske:

Üzücü

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArda Yıldız:

Köfteci yusufa yollayın intikamını alır.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıorhan eren:

zarar verecek zararlılar heryerde varlar, önce güvenlik sonra iş güç

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

A101 28 KASIM 2024 KATALOĞU 28 Kasım A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? 26 KASIM BİM AKTÜEL KATALOĞU! 26 Kasım BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM 26 Kasım 2024 Salı günü neler gelecek? Özlem Savaş kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Özlem Savaş kaç yaşında, nereli? Özlem Savaş biyografisi! MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? ATV CANLI İZLE 26 KASIM | Müge Anlı Tutku Dilara öldürüldü mü, nerede? 27 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 26 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Diyarbakır Kayapınar Belediyesi hangi parti? Diyarbakır Kayapınar Belediye Başkanı kimdir? Cengiz Dündar gözaltına mı alındı? DEM Parti Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar neden gözaltına alındı? 26 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 26 Kasım tarihinde dünyada neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.