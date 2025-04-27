17 Yaşındaki Genç Kız Arkadaşı Tarafından Vurularak Öldürüldü

Arkadaşı tarafından başından vurularak öldürülen 17 yaşındaki genç kızın cenazesi teslim alındı

ANTALYA - Antalya'da polis ekiplerinden kaçan ve yakalanacağını anlayınca arkadaşı Sezer Bozkurt tarafından başından silahla vurularak öldürülen 17 yaşındaki genç kızın cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere memleketine götürüldü.

Cuma günü gece saatlerinde Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi 1327 Sokak'taki bir apartmanda meydana gelen olayda, hakkında arama kararı bulunan Sezer Bozkurt, durumundan şüphelenen bekçilerin kimlik kontrolü sırasında kaçmaya başladı. Takibe alınan Bozkurt, yanında bulunan 17 yaşındaki arkadaşı Elif G. ile birlikte eski eşinin yaşadığı apartmana sığınmaya çalıştı. Ancak eve alınmayan ikili, apartmanın odunluk bölümüne saklandı. Bozkurt'un yerini kısa sürede tespit edilirken adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

Yakalacağını anlayınca genç kızı başından vurmuştu

Silahlı olduğu belirlenen Bozkurt, yakalanacağını anlayınca güvenlik güçlerine yaklaşmaları halinde hem Elif G.'yi hem de kendisini vuracağını söyledi. Bir süre sonra Bozkurt, 17 yaşındaki Elif G.'yi başından vurdu, ardından aynı silahla hayatına son verdi. Odunluktan gelen silah sesleri üzerine harekete geçen ekipler, içeri girdiklerinde Elif G. ve Sezer Bozkurt'u yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Elif G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Genç kızın cenazesini yakınları teslim aldı

Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından olay yerinde yapılan çalışmanın ardından Elif G: 'nin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki otopsi işlemlerinin ardından 17 yaşındaki talihsiz genç kızın cenazesi dayısı ve yakınları tarafından teslim alındı. Arkadaşı tarafından öldürülen Elif G.'nin yakınlarının üzgün olduğu görülürken genç kızın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Diyarbakır'a götürüldü.