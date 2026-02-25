Haberler

Gemiciyi öldüren 9 suç kaydı bulunan 17 yaşındaki sanığa 10 yıl hapis

Samsun'un Atakum ilçesindeki bir pastane önünde yaşanan bıçaklı saldırıda 1 çocuk babası gemici Halil Oral hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren 17 yaşındaki B.K.E.Ü., kasten adam öldürmek suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir pastane önünde yaşanan bıçaklı saldırıda 1 çocuk babası gemicinin hayatını kaybettiği olayla ilgili tutuklanan 9 suç kaydı bulunan 17 yaşındaki sanık, mahkemece 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 17 Mayıs 2025 tarihinde Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir pastane önünde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte sahildeki bir restorana yemek yemek için giden gemici Halil Oral (45), yemek sonrası evine döndüğü sırada iddiaya göre 'laf atma' meselesi yüzünden, hakkında 9 suç kaydı bulunduğu belirtilen 17 yaşındaki B.K.E.Ü. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.K.E.Ü.'nün bıçakla saldırdığı Halil Oral, sol göğsünden ve sırtından bıçaklandı. Ağır yaralanan Oral, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan ve 17 Mayıs'ta Samsun Adliyesi'ne sevk edilen B.K.E.Ü. tutuklanarak Kavak Çocuk Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Sanık hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında B.K.E.Ü., "Öldürmek kastım yoktu. Pişmanım" dedi.

Mahkeme, B.K.E.Ü.'yü "kasten adam öldürmek" suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı ancak yaşı 18'den küçük olduğu için Türk Ceza Kanunu'ndaki ilgili maddelere göre cezasını 10 yıl hapis olarak kararlaştırdı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
