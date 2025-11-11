17 Yaşındaki Dilan Karataş'ın Ölümüne Neden Olan Alkollü Sürücü Tehdit Edildi

Hatay'ın Defne ilçesinde otomobille çarpışıp bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü yaralanırken motosiklette yolculuk yapan 17 yaşındaki Dilan Karataş hayatını kaybetti. Kazada ölen yeğeninin eşyalarını gözyaşları içerisinde toplayan ve elleriyle toprağa veren amca Serkan Karataş, yeğeninin genç yaşta ölümüne sebebiyet veren alkollü sürücü başta olmak üzere suçluların cezalandırılmasını istediğini söyledi.

Geçtiğimiz gün gece saatlerinde Defne ilçesi Subaşı Mahallesi'nde yaşanan kazada; G.K. idaresindeki 31 ABB 840 plakalı motosiklet, 48 ACB 707 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra bariyerlere çarpışmıştı. Kazada motosiklet sürücüsü G.K. yaralanırken, yolcu olan 17 yaşındaki Dilan Karataş ağır yaralanarak hastanede hayatını kaybetmişti. Kazaya karışan alkollü otomobil sürücüsü, kaza yerinden yaya olarak kaçmış ve bir süre sonra karakola giderek teslim olmuştu. Kazanın yaşandığı noktaya gelen Dilan'ın ailesinin gözyaşlarıysa yürekleri dağlamıştı. Kazada ölen Dilan'ın cenazesi, Çekmece Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi. Kazada ölen yeğeninin eşyalarını gözyaşlarıyla toplayan ve elleriyle defneden amca Serkan Karataş, yeğeninin ölümüne sebebiyet verenlerin cezalandırılmasını istiyor.

"Yeğenimin ölümüne sebebiyet verenlerin en kısa zamanda cezalandırılmasını istiyorum, genç yaşta yeğenim öldü ve kaybımız acı oldu"

Kazada ölen yeğeninin eşyalarını toplayan ve elleriyle toprağa veren amca Serkan Karataş, "Rahmetli yeğenim Dilan Karataş, çok iyi bir insandı. Derslerinde çalışkan ve üniversite öğrencisiydi. Yeğenimin ölümüne sebebiyet verenlerin en kısa zamanda cezalandırılmasını istiyorum. Genç yaşta yeğenim öldü ve kaybımız acı oldu. Derslerine çalışmıştı. Stres ve yorgunluğu atmak için Harbiye taraflarına doğru gittikleri esnada, makas atarak gelen sarhoş bir sürücü onların olduğu motosiklete çarptı. Otomobil sürücüsü kaza sonrası kaçıp gitti. Bugün de defin yapıldı ve acımız çok büyük oldu. Allah akrabalarımızdan ve sevdiklerimizden binlerce kez razı olsun. Sevenlerimiz bizi yalnız bırakmadı. Acımız büyük ve kazaya neden olanların cezalarını çekmesini istiyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY