Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı "Laikliği birlikte savunuyoruz" bildirisine ilişkin soruşturma başlattı

Güncelleme:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın suç duyurusu üzerine 'Laikliği Birlikte Savunuyoruz' bildirisine imza atan 168 kişi hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) suç duyurusu üzerine, "Laikliği birlikte savunuyoruz" başlıklı bildiriyi imzalayan 168 kişi hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, MEB'in suç duyurusu üzerine; "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı bildiride belirtilen "gerici azınlığın provokasyonu" "şeriatçı dayatmaları reddediyoruz" gibi ifadeler nedeniyle, "Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Hükümetini Alenen Aşağılama" "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" suçları kapsamında değerlendirilen eyleme ilişkin olarak bildiriye imza atan 168 kişi hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı. - ANKARA

