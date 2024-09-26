16 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 16 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polisin kovalamacası ile yakalandı.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri olarak aranan şahıslara yönelik yapmış olduğu çalışmalar neticesinde yaklaşık 3 aydır takipte olunan, ilçeye zaman zaman giriş çıkış yapan S.M. bugün ekipler tarafından yapılan kovalamaca ile Bozdoğan karayolunda yakalandı. S.M. isimli şahsın, konutta birden fazla kişi ile birlikte yağma, izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 25 arama kaydının bulunduğu tespit edildi. Şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - AYDIN