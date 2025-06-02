16 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Şahıs İddia Bayisinde Yakalandı

16 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Şahıs İddia Bayisinde Yakalandı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A., bir iddia bayisinde şans oyunu oynarken yakalanarak gözaltına alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekipleri tarafından iddia bayisinde şans oyunu oynarken yakalandı.

Nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası olan firari şüpheli H.A.'yı(46), Yörük Mahallesi'ndeki bir iddia bayisinde şans oyunu oynarken yakalayıp, gözaltına aldı.

Şüpheli H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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