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16 yaşındaki Mertcan, yorgun mermiden kurtuldu

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Gaziantep'te evinin damında oturan 16 yaşındaki Mertcan Demirkol'un karnına yorgun mermi isabet etti. Merminin parmağından sekerek karnına gelmesi hayatını kurtarırken, aile silah sıkanların bulunmasını istiyor.

Yorgun mermi, damda oturan 16 yaşındaki Mertcan'ı hayattan koparıyordu

Merminin parmağından sekerek karnına gelmesi hayatını kurtardı

Günlerdir korkuları dinmeyen anne silah sıkanların bulunmasını istiyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te evinin damında oturan 16 yaşındaki Mertcan Demirkol'un karnına yorgun mermi isabet etti. Merminin, parmağından sektikten sonra hızını kaybederek karnına isabet etmesi Mertcan'ın hayatını kurtarırken günlerdir korkuları dinmeyen anne ise silah sıkanların bulunmasını istedi.

Olay, 31 Ağustos gecesi Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte evlerinin damında oturan Mertcan Demirkol (16), parmağında ve karnında hissettiği dayanılmaz acıyla bir anda kıvranmaya başladı. Büyük panik yaşayan Demirkol ailesi, çocuklarını kontrol ettiğinde eline ve karnına yorgun mermi isabet ettiğini fark etti.

Merminin parmağından sekerek karnına gelmesi hayatını kurtardı

Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mertcan'ı ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tetkiklerde merminin parmaktan sektikten sonra hızını kaybederek karnına isabet etmesinin Mertcan'ın hayati bir riskle karşılaşmasını engellediği belirlendi. Yaşadıkları olay nedeniyle günlerdir ağrıları devam eden Mertcan ile korkuları dinmeyen aile fertleri silah sıkanların bulunmasını istedi.

"Mermi, göğsümün 2-3 cm aşağısına geldi, az daha kalbime gelecekti"

Yaşadığı olayı anlatan ve çok yoğun bir acı hissettiğini söyleyen Mertcan Demirkol, "Galatasaray'ın maçını izliyorduk. Sonrasında oturdum ve telefonumla oynarken mermi çok sert bir şekilde geldi ve elime düştü. Elimden ise göğsüme sekti. Sonrasında ise göğsümden de başka bir yere gitmiş. Mermi elime ilk düştüğünde çok büyük bir acı hissettim ama göğsümde acı hissetmedim. Biraz zaman geçince göğsümde de yanma hissiyle başlayan ciddi bir acı hissetmeye başladım. Olay sonrası evimize ambulans ve polis çağırdık. Sağlık ekipleri beni hastaneye kaldırdı. Polislere ise mermiyi teslim ettik. Magandaların sıktığı bu mermi, göğsümün 2-3 cm aşağısına geldi. Yoksa kalbime gelecekti. Şuan için biraz ağrılarım var ama genel olarak iyiyim. İnsanlar havaya ateş açmasınlar. Bu mermiler küçük çocuğa değse ölebilirdi. Aynı şekilde benimde 2-3 cm yukarı denk gelse ölebilirdim. Bunun hesabını kim verecek. Bu mermiyi sıkandan şikayetçiyim" dedi.

"Mermi ilk başta eline değmese oğlum ölürdü"

Olay sonrası büyük korku ve panik yaşadıklarını söyleyen anne Fatma Demirkol (59), "Olayın olduğu akşam misafir ağırladık. Yatakları serdim ve oğlum geldi uzandı, daha uyumadan bu olay gerçekleşti. Kafamın yanından arı gibi bir şey geçti ve ben oğlumun yanındaydım. Bir şey ıslık çalar gibi geldi ve çocuğumun üstüne düştü. Sonrasında oğlum, 'Bana bir şey oluyor, vücuduma bir şey çarptı' diyerek bağırınca diğer oğlum koştu geldi. Tişörtünü kaldırdığımız an göğsünün altı kızarmış ve biraz açılmıştı. Mermi ilk başta eline değmese oğlum ölürdü. 3 gündür bizim çektiklerimizi hiç kimse çekmedi. Oğlum ölümden döndü" ifadelerini kullandı.

"Bugün bizim oğlumuz ölümden döndü, yarın bir gün bir başkası yaşayıp ölmesin"

Günlerdir korkularının dinmediğini belirten ve maganda kurşunlarına bir çözüm bulunmasını isteyen anne Demirkol, "Devletimiz buna bir son versin. Silahı yasaklasın, nedir bu yaşadığımız. Bugün bizim oğlumuz yaşadı yarın bir gün bir başkası yaşayıp ölmesin. Oğlumun göğsü iyice açılmıştı. İlk gördüğüm an kurşun içinde sandım. Ailecek çok korktuk ne yapacağımızı bilemedik. Ambulansı çağırdık hastaneye götürdük. Şuan ağrısı var, 2 gece yatmadı. Şimdi biraz toparladı. Devletimden tek isteğim bu silahlara bir çözüm bulsun, son versin. Biz çocuğumuz öldü sandık. O korku bize yetti" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Olaylar 3-sayfa Güncel Yaşam

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