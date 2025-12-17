Haberler

Kocaeli'de 16 yaşındaki genç evde başından vurulmuş halde bulundu

Güncelleme:
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 16 yaşındaki A.C. evde başından vurulmuş olarak bulundu. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili polis incelemesi başlatıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 16 yaşındaki genç kız evde başından vurulmuş halde bulundu. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen genç, hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 21.00 sıralarında Fatih Mahallesi Dilber Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki A.C., ailesi tarafından evde başından vurulmuş halde bulundu. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
