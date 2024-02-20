Üye Girişi
Haberler

16 yaşındaki genç, bıçaklı saldırıda ağır yaralandı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Çorum'da meydana gelen bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki genç, hastanede tedavi altına alındı. Saldırganın kimliği henüz belirlenemedi.

16 yaşındaki genç, bıçaklı saldırıda ağır yaralandı

ÇORUM - Çorum'da bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki genç, hastanede tedavi altına alındı.

Olay Üçtutlar Mahallesi Üçtutlar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki M.T.B. kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Aldığı bıçak darbeleriyle bacak ve göğüs altından yaralanan genç, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Bıçaklama olayını gerçekleştiren kimliği belirsiz kişi hakkında yakalama çalışması başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çorum Olaylar Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

22 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? 22 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 22 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 22 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 22 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 22 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 22 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 22 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 22 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Napoli Barcelona maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Napoli Barcelona maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Porto Arsenal maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Porto Arsenal maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Liverpool Luton Town maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Liverpool Luton Town maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Liverpool - Luton Town maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Liverpool - Luton Town maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Porto Arsenal maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Porto Arsenal maçı kaç kaç, canlı maç skoru! CHP Saruhanlı'dan aday çıkardı mı, belediye başkan adayı kim oldu? Zeki Bilgin Saruhanlı'da aday mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title