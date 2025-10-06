Haberler

16 yaşındaki çocuk, ağrı şikayetiyle gittiği hastanede doğum yaptı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen G.N.Ü. (16) doğum yaptı. G.N.Ü. ile dünyaya getirdiği bebeği devlet korumasına alınırken, 16 yaşındaki çocuğun annesi hastanede fenalık geçirdi.

Çaycuma ilçesinde sabah saatlerinde G.N.Ü. annesi ile birlikte karın ağrısı şikayetiyle Çaycuma Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Yapılan kontrolde G.N.Ü.'nü hamile olduğu tespit edilip doğuma alındı.

ANNE FENALIK GEÇİRDİ

Durum karşısında fenalaşan annesi baygınlık geçirdi. Sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getiren G.N.Ü. tedavi altına alınıp, polise haber verildi.

"KİMSEYLE İLİŞKİ YAŞAMADIM"

Kız çocuğunun, ilk ifadesinde kimseyle birliktelik yaşamadığını söyleyerek bebeğin babasını gizlediği belirtildi. Sağlık durumları iyi olduğu belirtilen kız ile bebeği, devlet korumasına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
