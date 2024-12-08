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Samsun'da 16 yaşındaki çocuk babasını uyurken tabancayla kafasından vurdu

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Samsun'da 16 yaşındaki çocuk babasını yatağında uyurken tabancayla kafasında vurarak ağır yaraladı.

Samsun'da 16 yaşındaki çocuk babasını yatağında uyurken tabancayla kafasında vurarak ağır yaraladı. Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan 9 katlı binanın 5. katında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki A.A., evde şiddet uyguladığı iddiasıyla müteahhit olan babası Harun A.'yı evlerindeki yatağında tabancayla kafasından vurdu. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Samsun'da 16 yaşındaki çocuk babasını uyurken tabancayla kafasından vurdu

BABANIN DURUMU AĞIR

Ağır yaralanan Harun A. ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Babasını tabancayla vuran A.A. ise olay yerinde polis tarafından suçta kullandığı babasına ait ruhsatlı tabancayla birlikte yakalanarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polis olayın olduğu evde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da 16 yaşındaki çocuk babasını uyurken tabancayla kafasından vurdu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Hayırlı evlât, başkasına zarar vereceğine babasına sıkmış ..

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Olsun halebi aldik kazandik ulkemiz yoldan cikmis kimene.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

eğer düşmanınız hasmınız yoksa almak için yasal olarak imkanda olsa kesinlikle silah almayın bulundurmayın almaya heveslenmeyin eğer bulundurmaya mecbur bir iş,bir görevdeyseniz silahı her an kolayca ulaşabileceğiniz şekide çelik kasa içinde muhafaza edin yoksa bir gün o silah özellikle ailenin olduğu bir ortamda bulunuyorsa bir tartışma anında olmadık felaketlere neden olabilir

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