16 suçtan 30 yılla aranan şahıs bağ evinde yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 16 ayrı suçtan kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan şahıs Jandarma Komutanlığı ekiplerince saklandığı bağ evinde yakalandı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tehdit, sahte çek, dolandırıcılık, tutuklunun kaçması gibi 16 farklı suç kaydından 30 yıl hapis cezası bulunan ve 1 yıldır firari olan Recep D.'nin (41) yerini tespit etti. Ekipler Alibeyköy Mahallesi'nde şahsın saklandığı bağ evine baskın düzenledi. Saklandığı bağ evinde yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA