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Adana'da Su Saati Hırsızlığı: 2 Tutuklama

Adana'da Su Saati Hırsızlığı: 2 Tutuklama
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Adana’da bir apartman inşaatından 100 bin TL değerinde 16 su saati çalan iki şüpheli yakalandı.

Adana'da bir apartman inşaatından 100 bin TL değerinde 16 su saati çalan iki şüpheli yakalandı. İfadelerinde "Hurda topluyorduk, şeytana uyup saatleri çaldık" diyen şüpheliler tutuklandı.

Olay, 8 Ağustos günü Sarıçam ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi Fatih Caddesi üzerindeki bir apartman inşaatında meydana geldi. Serkan K. (38) ve Ali K. (41) sabah 05.15 sıralarında sokakta gezdiği sırada bir apartman inşaatına girdi. Şüpheliler inşaatta 16 farklı dairenin su sayacı çalıp kaçıp kayıplara karıştı. Şüphelilerin inşaata giriş ve çıkışları anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

İnşaat'ın yetkilisi A.A., su saatlerin çalındığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, Serkan K. ve Ali K.'ın saklandığını yeri tespit etti. İki şüphelide yapılan operasyonla yakalandı.

Emniyetteki sorgularında iki şüphelinin de, "Hurda topluyorduk. Şeytana uyup saatleri çaldık" dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.

Öte yandan, çalınan su saatlerinin toplam değerinin 100 bin TL olduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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