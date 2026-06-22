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'Yasa dışı bahis' suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 114 milyon lira para hareketliliği bulunan 42 şüpheli yakalandı

'Yasa dışı bahis' suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 114 milyon lira para hareketliliği bulunan 42 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 16 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında 114 milyon lira para hareketliliği bulunan 42 şüphelinin yakalandığını, 38'inin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 16 ilde 'yasa dışı bahis' suçuna yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 114 milyon lira para hareketliliği bulunan 42 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Kahramanmaraş merkezli 16 ilde 'yasa dışı bahis' suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 38'inin tutuklandığını, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahramanmaraş merkezli 16 ilde 'yasa dışı bahis' suçuna yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 114 milyon lira para hareketliliği bulunan 42 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 38'i tutuklandı. 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Kahramanmaraş merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve bu suçtan elde edilen gelirin para nakline aracılık ettikleri tespit edildi. Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; suç ve suçlularla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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