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16 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 29 şüpheli tutuklandı

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16 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 29 şüpheli tutuklandı
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Yasa dışı bahis operasyonunda 16 ilde eş zamanlı gözaltına alınan 34 şüpheliden 29'u tutuklandı. Şüphelilerin 2023-2025 arasındaki hesaplarında 722 bin 235 işlemde toplam 6 milyar 235 milyon 761 bin 905 liralık para hareketi tespit edildi.

Yasa dışı bahis ve kumar sitelerine para transferlerine aracılık ettikleri iddia edilen şüphelilere yönelik 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheliden 29'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin hesaplarında 2023-2025 yılları arasında 6 milyar 235 milyon 761 bin 905 liralık para hareketi tespit edildi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7258 Sayılı Kanun'a muhalefet suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığının raporu doğrultusunda bazı şahısların kişisel ve şirket hesapları üzerinden yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle bağlantılı para transferlerine aracılık ettikleri belirlendi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen mali analiz ve incelemelerde, aralarında ortaklık bağı bulunmayan 11 şirketin sahibi olduğu belirlenen 36 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin 2023-2025 yılları arasındaki kişisel ve şirket hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda 722 bin 235 işlemde toplam 6 milyar 235 milyon 761 bin 905 liralık para hareketi olduğu ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında Kocaeli, İstanbul, İzmir, Antalya, Aydın, Bursa, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Karaman, Karabük, Samsun, Mardin, Muş, Uşak ve Hakkari'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalin yanı sıra 5 gram esrar ve 120 fişek ele geçirildi. Operasyonda 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin ceza infaz kurumunda bulunduğu, birinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Firari durumda bulunan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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