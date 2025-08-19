155 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Kayseri'de Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; çeşitli suçlardan hakkında 155 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 6 ay süre ile yürütülen saha çalışmaları sonucu operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda; hakkında çok sayıda 'Hırsızlık' ve 'Konut Dokunulmazlığının İhlali' suçlarından 2023 yılından itibaren aranan ve toplamda 155 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan K.H. (29) saklandığı adreste yakalandı. İşlemleri tamamlanan K.H. cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ