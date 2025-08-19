155 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Kayseri'de Yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan 155 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.H.'yi saklandığı adreste yakalayarak cezaevine teslim etti.
Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 6 ay süre ile yürütülen saha çalışmaları sonucu operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda; hakkında çok sayıda 'Hırsızlık' ve 'Konut Dokunulmazlığının İhlali' suçlarından 2023 yılından itibaren aranan ve toplamda 155 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan K.H. (29) saklandığı adreste yakalandı. İşlemleri tamamlanan K.H. cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ