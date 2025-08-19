155 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Kayseri'de Yakalandı

155 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Kayseri'de Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan 155 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.H.'yi saklandığı adreste yakalayarak cezaevine teslim etti.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; çeşitli suçlardan hakkında 155 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 6 ay süre ile yürütülen saha çalışmaları sonucu operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda; hakkında çok sayıda 'Hırsızlık' ve 'Konut Dokunulmazlığının İhlali' suçlarından 2023 yılından itibaren aranan ve toplamda 155 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan K.H. (29) saklandığı adreste yakalandı. İşlemleri tamamlanan K.H. cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Memur-Sen'den hükümetin zam teklifine yanıt

Memurların grevi hemen bitmeyecek gibi! Teklife yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Çakır cinayetinde 4 tutuklama

Türkiye'nin konuştuğu kan donduran cinayette çok sayıda tutuklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.