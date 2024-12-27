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15 Yaşındaki Yağmur Özçelebi, Öğrenci Servisi Kazasında Hayatını Kaybetti

15 Yaşındaki Yağmur Özçelebi, Öğrenci Servisi Kazasında Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen feci bir kazada, 15 yaşındaki Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Yağmur Özçelebi hayatını kaybetti. Kazada acılı ailesi ve arkadaşları cenazede bir araya geldi.

İzmir'in Buca ilçesinde öğrenci servisi kazasında hayatını kaybeden 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Yağmur Özçelebi, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Buca ilçesinde meydana gelen kazada 35 S 87206 plakalı okul servisi, park halinde bulunan 27 AYJ 620 plakalı tıra çarpmış, pencerenin patladığı koltukta oturan Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi 9. sınıf öğrencisi Yağmur Özçelebi (15) hayatını kaybetmişti. 1 öğrencinin de yaralandığı feci kazada yaşamını yitiren Yağmur için Bayraklı ilçesindeki Manavkuyu Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Yağmur Özçelebi'nin babası Fatih Özçelebi ve annesi Meltem Özçelebi cenazede ayakta durmakta güçlük çekerken, acılı aile taziyeleri kabul etti. Cenazeye İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, öğretmenler, Yağmur Özçelenbi'nin okuldan arkadaşları da katıldı.

15 yaşındaki Yağmur, kılınan cenaze namazının ardından Bayındır'da son yolculuğuna uğurlandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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