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15 Yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Ailesine Tehdit Mesajı: 5 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Sevk Edildi

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İstanbul Kadıköy'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine sosyal medya üzerinden tehdit mesajları atan 5 şüpheli, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit mesajı atmışlardı: Tutuklanmaları istendi

İSTANBUL - İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine sosyal medyadan tehdit içerikli mesajlar atan 5 şüpheli, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine sosyal medya üzerinden tehdit içerikli mesajlar atan ve gözaltına alınan 5 şüpheli bugün öğle saatlerinde Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli B.A ve suça sürüklenen çocuklar A.S.D, E.K, H.E.A 'birden fazla kişi ile tehdit', 'silahla tehdit' suçlarından suça sürüklenen çocuk K.G. ise 'birden fazla kişi ile tehdit', 'silahla tehdit', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİKE İNAL - 3.Sayfa
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