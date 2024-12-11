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15 yaşındaki çocuk "dışarı çay servisi yapmadı" diye kahvehaneciyi öldürdü

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İstanbul'da bir kahvehaneye gelen 15 yaşındaki çocuk, kapı önüne çay servisi yapmayan kahvehaneciyi yanında taşıdığı silahla öldürdü. Katil zanlısı çocuğun olay yerinden koşarak kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Esenler ilçesine bağlı Tuna Mahallesi'ndeki kahvehanede 6 Aralık'ta kan donduran bir olay yaşandı. 15 yaşındaki bir çocuk, yanında 8 yaşındaki başka bir çocukla kahvehaneye geldi.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUK BİR BARDAK ÇAY YÜZÜNDEN CİNAYET İŞLEDİ

Show TV'nin haberine göre; içeri girmeyen çocuklar kahvehane sahibi İhsan Zekioğlu'ndan (62) dışarı çay getirmesini istedi. Zekioğlu ise çocuklara dışarı çay servisi olmadığını ifade etti. Aldığı yanıta sinirlenen 15 yaşındaki çocuk, yanında taşıdığı silahla içeride başka müşteriye çay servisi yapan kahvehaneciye ateş etti. Masanın altına saklansa da kurşunlardan kaçamayan Zekioğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISININ KOŞARAK KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA

Saldırgan ve yanındaki çocuğun olay yerinden koşarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırının ardından bir kişinin elinde silahla koşarak kaçtığı ve bir kişinin de saldırganı sopayla yakalamaya çalıştığı görülüyor. Polis, katil zanlısı çocuğu yakalamak için arama çalışması başlattı.

"30 SENELİK MÜŞTERİSİNE BİLE DIŞARI ÇAY VERMİYORDU"

Mahalle sakinleri, "Dışarı çay servisi yasak. 30 senelik müşterisine dahi dışarıya çay vermiyordu. Kimseye zarar verecek bir adam değildi." dedi. Diğer bir mahalleli ise, "Bizim bir arkadaşımız çocukları üst sokağa kadar kovalıyor ama yakalayamıyor." ifadesini kullandı.

15 yaşındaki çocuk
Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAdnan DALLI:

O gencin o silaha ulasmasinda katkısı olan kim varsa. Silahı alan satan. Silahın gerçek sahibi. Ayrıca aile fertleri. Bunun yanında gencin eğitiminden sorumlu milli eğitim bakanlığı da dahil her kes bu suça dolaylı olarak katkı sağlamıştır. Saydıklarımin hepsi işlerini doğru yapabilseydi o kahveci arkadaş bu gün sağ olacak, gencten hapse hiç dusmeyecekti. Yazık...

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