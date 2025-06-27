15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayan iş insanı hayatını kaybetti

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayan iş insanı hayatını kaybetti
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayan iş insanı hayatını kaybetti
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracından inerek korkulukları aşan bir kişi, boğaza atladı. Ekiplerin denizden çıkardığı kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken üzerinden iş insanı İlhan Arık adına düzenlenmiş kimlik çıktı.

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde atlayarak intihar eden bir kişinin cansız bedeni bulunurken; kişinin üzerinden iş insanı İlhan Arık (41) adına düzenlenmiş kimlik çıktı.

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saat 14.00 sıralarında edinilen bilgiye göre, köprü üzerinde aracından inerek korkulukları aşan bir kişi, boğaza atladı.

CANSIZ BEDENİ DENİZDEN ÇIKARILDI

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine İstanbul İtfaiyesi Su altı Arama Kurtarma (İSAK), Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisi ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede boğazda arama çalışmalarına başlayan ekipler, denizdeki kişiyi Ortaköy iskelesine çıkardı. Sağlık ekiplerimim yaptığı ilk kontrollerde erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

ÜZERİNDEN İLHAN ARIK ADINA DÜZENLENMİŞ KİMLİK ÇIKTI

Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin üzerinde iş insanı İlhan Arık (41) adına düzenlenmiş kimlik buldu. Ceset, Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerini tamamlamasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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