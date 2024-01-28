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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç alev alev yandı

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç alev alev yandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç alev alev yandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç alev alev yandı

İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç alev alev yandı. Yer yer patlamaların olduğu yangında köprüde trafik yoğunluğu yaşandı.

Akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle Ankara İstikametinde seyir halinde olan araçta yangın meydana geldi. Sürücüsünün yangını fark etmesi üzerine aracı emniyet şeridine çekerek yangın tüpüyle yangına müdahale etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede aracı saran yangında araçta zaman zaman patlamalar meydana geldi. çevrede güvenlik tedbiri alan polis ekipleri aynı istikamette yolu tamamen araç trafiğine kapattı. Oluşan trafik nedeniyle olay yerine güçlükle gelebilen itfaiye ekipleri alev alev yanan araca müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın sonrası otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi. Araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldıktan sonra trafik akışı tekrardan normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

15 Temmuz İtfaiye Ankara 3.Sayfa Haberler

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