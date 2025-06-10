15 Temmuz Gazisi Sabahattin Çelik'ten Bilecik Emniyet Müdürü'ne Ziyaret

15 Temmuz Gazisi Sabahattin Çelik'ten Bilecik Emniyet Müdürü'ne Ziyaret
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15 Temmuz Gazisi Sabahattin Çelik, Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerinde bulundu. Ziyaret, güvenlik alanında iş birliğini ve toplum ilişkilerini güçlendirmeye katkı sağlıyor.

15 Temmuz Gazisi Sabahattin Çelik, Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz'a, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'ndan Polis Başmüfettişleri Ömer Çankaya ve Halil Kısalar, Yılmaz'ı makamında ziyaret eden ilk isimler oldu. Ardından İstanbul Sultangazi MHP İlçe Başkanı Yusuf Özel, Yılmaz'a yeni görevinde başarılar dileyerek makamında görüştü.

Ayrıca, Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu Başkanı ve 15 Temmuz Gazisi Sabahattin Çelik de Yılmaz'ı ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerini iletti.

İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, kendisini ziyaret eden misafirlerine teşekkür ederek çeşitli ikramlarda bulundu.

Ziyaretler, Bilecik'te güvenlik alanında iş birliğinin ve toplum ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlıyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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