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15 Temmuz gazisi Alpaslan son yolculuğuna uğurlandı

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15 Temmuz gazisi Alpaslan son yolculuğuna uğurlandı

Gaziantep'te 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında tutulan demokrasi nöbeti sırasında başına isabet eden yorgun mermiyle yaralanan gazi Mehmet Alpaslan düzenlenen cenaze töreniyle son yolcuğuna uğurlandı.

Gaziantep'te 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında tutulan demokrasi nöbeti sırasında başına isabet eden yorgun mermiyle yaralanan gazi Mehmet Alpaslan düzenlenen cenaze töreniyle son yolcuğuna uğurlandı. Törende gözyaşına boğulan gazi annesi Yeter Alpaslan'ın cenaze aracına sarılması yürek yaktı.

FETÖ'cü hainler tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından tutulan demokrasi nöbetine katılan gazi Mehmet Alpaslan'ın kafasına yorgun mermi isabet etti. Kafasından vurulan gazi Alpaslan apar topar hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan ağır yaralı Alpaslan, 7 ay boyunca çeşitli hastanelerde tedavi gördü. Bitkisel hayata girerek yatağa mahkum olan gazi Alpaslan, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Aradan geçen 7 yılın ardından yaşamını yitiren gazi Mehmet Alpaslan için Hanifi Şireci Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Davut Gül, Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, AK Parti İl Başkanı Eyup Özkeçeci, AK Parti Milletvekili Ali Şahin ile MHP Milletvekili Muhittin Taşdoğan ve çok sayıda kurum amirinin yanı sıra Alpaslan'ın yakınları katıldı. Öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gazi Alpaslan'ın cenazesi, defnedilmek üzere Nizip'e bağlı Yeniyazı Mahallesi'ne gönderildi.

Gazi annesi gözyaşına boğuldu

Cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çeken anne Yeter Alpaslan, gözyaşlarına boğuldu. Annenin acı feryatları yürekleri yakarken polis ve askeri yetkililer anneyi teskin etti. Cenazenin araca alınmasının ardından aracın peşinden gelen anne Alpaslan'ın cenaze aracına sarılarak ağlaması duygulandırdı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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