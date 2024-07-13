15 Temmuz Darbe Girişiminde Direnen Yunus Emre Yiğit Anlattı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 15 Temmuz hain darbe girişiminde arkadaşlarıyla sokağa çıkıp direnen Yunus Emre Yiğit, "Cumhurbaşkanımızın talimatları ile sokağa çıktık. Tepkimizi göstermek için güvendiğim arkadaşlarımı çağırarak Cizre Köprüsü'nde insan barikatı oluşturduk" dedi.

15 Temmuz Hain darbe girişiminden 8 yıl geçti. Darbe girişiminin seyrini değiştiren adreslerden biri de Şırnak Cizre ilçesiydi. FETÖ'cü komutanlar, darbeye destek için asker sevkiyatı yapmaya çalıştı. Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı 300 komando, Şerafettin Elçi Havalimanına doğru yola çıktı. Ancak hesap edemedikleri bir direniş onların kirli planını boşa çıkardı. Yola çıkan darbecilerin hedefi Şırnak Şerafettin Havalimanına ulaşmaktı. Cizre'den geçip kendileri için gönderilen uçaklarla Ankara'ya gitmeyi planlayan darbeciler, önce Cizre girişinde daha sonra Cizre Köprüsü'nde halkın ve emniyetin direnişi ile karşılaştı.

Darbe gecesi sokağa ilk çıkıp tankın önünde setten duvar ören vatandaşlardan olan Yunus Emre Yiğit, darbe gecesi yaşadıklarını İHA muhabirine anlattı. Yiğit, hain darbe girişiminden 8 yıl geçmesine rağmen hala nöbette olduklarını söyledi.

Darbeye karşı çıkmak için Cizre Köprüsü'nde etten duvar ördüklerini belirten Yiğit, "Cizre halkı olarak bizler darbeyi duyduğumuz andan itibaren cumhurbaşkanımızın talimatları ile sokağa çıktık. Tepkimizi göstermek için güvendiğim arkadaşlarımı çağırarak Cizre Köprüsü'nde insan barikatı oluşturduk. Amacımız ülkenin her noktasında olduğu gibi darbenin karşısında durmak ve askeri unsurların şehrin merkezine hareket etmesini engellemekti. Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı 300 komando ekibi, Şırnak Şerafettin elçi havalimanından Ankara'ya hareket edecek ve özel birliklerin merkezine doğru yol alacaklardı" dedi.

Tankın üzerine çıkıp al bayrağı dalgalandırdığını belirten Yiğit, "Darbe gecesi ailemle vedalaşarak sokağa çıktım. Siyasi darbelerin olduğu vakitlerde bir daha eve geri dönmemek vardı. Bende ailemle helalleştikten sonra sokağa çıktım. Bizler, canımızı verme pahasına olsa bile o gece dışarı çıktık. Darbeyi duyup sokağa çıkan ilk insanlardan biriside bendim. Dışarıya çıktığımızda askeri unsurların olduğu 105. nokta olan Cizre Köprüsüne hareket ettik. Cizre Köprüsü'nde askeri araçların önünde insan barikatı oluşturarak askeri unsurların şehir merkezine inmelerine ve havalimanına yetişmelerini engelledik. Al bayrağımızı taşıyarak tankın üzerine çıktım ve milli iradeye hiçbir şeyin üstün gelmediğini göstermek için al bayrağımızı dalgalandırdım. Bizler her daim devlete, millete olan inancımızla darbelerin karşısında duracağız" ifadelerinde kullandı. - ŞIRNAK