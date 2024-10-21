Üye Girişi
Haberler

15 Temmuz'da eşini ve oğlunu kaybeden Nihal Olçok'tan elebaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz hain darbe girişiminde eşi Erol Olçok'u ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Olçok "FETÖ geberdi. Şimdi FETÖ'ye tapanlar düşünsün. Kimin donunu koklayacağız, kimin sümüklü mendilini öpeceğiz diye. Azrail inşallah benim silüetimde gelmiştir" dedi.

15 Temmuz darbe girişiminde 251 vatandaşımızı şehit ettiren FETÖ elebaşı Fethullah Gülen tedavi gördüğü hastanede öldü.

DARBE GİRİŞİMİNDE EŞİ VE OĞLUNU KAYBETTİ

Hain darbe girişiminde eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok ise teröristbaşının ölüm haberi sonrası çarpıcı bir mesaj paylaştı.

"İNSANLAR ÖLÜR, HAYVANLAR GEBERİR"

Resmi X hesabından ses getirecek bir paylaşım yapan Olçok "İnsanlar ölür, hayvanlar geberir. FETÖ geberdi. Şimdi FETÖ'ye tapanlar düşünsün. Kimin donunu koklayacağız, kimin sümüklü mendilini öpeceğiz diye. Azrail inşallah benim silüetimde gelmiştir. Ha bitti mi yok bitmedi tabi, 3 kişi daha var listemde. Onlar da tez zamanda."

15 Temmuz'da eşi ve oğlunu kaybeden Nihal Olçok'tan elebaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj

15 Temmuz'da eşini ve oğlunu kaybeden Nihal Olçok'tan elebaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Abdullah Tayyip Olçok Nihal Olçok Erol Olçok 15 Temmuz Politika 3-sayfa Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan: FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünü istihbarat kaynaklarımız doğruluyor

FETÖ elebaşı gerçekten öldü mü? Bakan Fidan canlı yayında yanıtladı

 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

 FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler

FETÖ elebaşının yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler
FETÖ'cü Hakan Şükür'den teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası ilk paylaşım

FETÖ'cü Hakan Şükür'den Gülen'in ölümü sonrası ilk paylaşım
Hakan Şükür ne paylaştı? Fetullah Gülen'in ölümü sonrası ne dedi? Mustafa Özcan kimdir? Fetöcü Mustafa Özcan kaç yaşında, nereli? Mustafa Özcan'ın hayatı ve kariyeri! FETÖ'nün başına kim gelecek? Fethullah Gülen'in yerine kim geçecek? INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? Instagram'a neden girilmiyor? Instagram'da sorun mu var? (21 Ekim) Masterchef ıslak hamburger tarifi! Islak hamburger nasıl yapılır, malzemeleri neler? 29 Ekim 4 gün tatil mi? 29 Ekim ek ders ödenir mi? Hande Fırat kimdir? Hande Fırat kaç yaşında, nereli? Masterchef 21 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? CANLI ALTIN KURU | 21 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Fetullah Gülen nereye defnedilecek? Mustafa Kemal Zengin hangi hastanenin sahibi? (Yenidoğan Çetesi)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.