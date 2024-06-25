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Ortalık adeta mahşer yeri gibiymiş! 15 kişinin öldüğü yangın gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

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Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki bölgede çıkan anız yangınına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde vatandaşların alevlerin arasında kalan koyunları uzaklaştırmaya çalıştığı görülürken, geceyi kızıla boyayan alevlerin dehşeti bir kez daha gözler önüne serildi.

Diyarbakır ve Mardin illeri arasında 15 kişinin ölümüne sebep olan anız ve örtü yangınına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Tüyler ürperten görüntüde vatandaşların alevler arasında kalan koyunları çıkarmaya çalıştığı görüldü.

RÜZGARIN ETKİSİYLE ALEVLER BÜYÜDÜ

Yangın, 20 Haziran 2024 tarihinde saat 22.15 sıralarında Çınar ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'nde çıktı. Bölgede şiddetli rüzgarın olması hasebiyle yangın, ilçeye bağlı Yazçiçeği, Ağaçsever ve Bağacık ile Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ ve Yetkinler mahallelerine sıçradı.

YANGINDA HAYATINI KAYBEDENLER

Yangında Şehmus Demir, Mazhar Demir, Taliha Demir, Nuri Demir, Rezan Yılmaz, Azad Yılmaz, Resul Yılmaz, Remzi Yılmaz, Abdurrahman Bugdaycı, Ubeydullah Buğdaycı, İsmail Yardımcı, Sinan Deviren, Kerime Erdenli, Fadıl Demir ve Zekiye Erdenli hayatını kaybetti. Yanı sıra Diyarbakır'da 7 bin 900 dekar tarım alanı yanarken, 924 küçükbaş hayvan telef oldu.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yangın gecesi vatandaşların alevler içerisinde çektiği görüntülerde koyunları uzaklaştırmaya çalıştığı görülürken, geceyi kızıla boyayan dehşet anları telefon kamerasıyla kaydedildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Mazıdağı Mardin Çınar Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (9)

Cem Demirkaya:

Allahım sen birdaha gösterme. Allah tüm insanları kazalardan belalardan korusun inşallah

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SUNSET null:

bir tarlayı bile söndüremedik. önümüzde uzun bir yaz var. ormanlar daha ciddi koruma bekler.

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muhammet demirkapı:

Dem yapmıştır

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mardinli yiğit:

mhp yaptı ve kaçtı.

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Bitlisli:

Dem kadar taş düşsün başına

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mardinli yiğit:

Çok geçmiş olsun cnm memleketim, Marmaris'te 1 ağaç yansa 20 tane helikopter havalanır ve bütün medya haberini yapar, ama seni görmeyen gözler, konuşmayan diller de yansın..

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Murat Celik:

Anıl yangınları kaçak elektrik kullanırken çıkar Bir de%99 bir kişi yakmıştır

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Murat Celik:

zaten Anız yakmak günahtır bak bir sürü canımız gitti Bir sürü kurt kuş öldü Yazık değil mi ölenlere Cenabı alsam rahmet diliyorum yaralılara acil şifalar

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mardinli yiğit:

belki de sen yaktın..

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