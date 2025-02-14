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142 bin lira çakar cezası uygulanan 'Yakışıklı Güvenlik'ten ilk yorum: Hak ettiysem eyvallah

142 bin lira çakar cezası uygulanan 'Yakışıklı Güvenlik'ten ilk yorum: Hak ettiysem eyvallah
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Sosyal medyada "Yakışıklı Güvenlik" olarak tanınan Muhammet Sürmeli, aracına taktırdığı çakar nedeniyle 142 bin 255 lira para cezasına çarptırıldı. Ceza hakkında konuşan Sürmeli, "Bu ceza hukuksuzdur. Olay içerikten ibaret. O zaman filmlerde rol icabı çakar takılan araçlara da ceza yazılsın. Hak ettiysem eyvallah" dedi.

İstanbul Esenyurt'ta sosyal medyada "Yakışıklı Güvenlik" adıyla sosyal medyada tanınan Muhammet Sürmeli trafik denetimine takıldı. Aracına yetkisiz çakar taktırması başta olmak üzere bir dizi trafik ihlali nedeniyle toplam 142 bin 255 lira para cezası uygulanan Sürmeli'nin ehliyetine 1 ay süreyle el konuldu ve aracı 1 ay süreyle trafikten men edildi. Sürmeli cezaya itiraz ettiklerini belirterek konu hakkında ilk kez konuştu.

"O ZAMAN FİLMLERE DE BASIN CEZAYI"

Sürmeli sosyal medya hesabından yayınladığı videoya, "Bu ceza hukuksuzdur! Olay içerikten ibaret. O zaman filmlerde rol icabı çakar takılan araçlara da film filan dinlemeyin basın cezayı!" notunu düştü.

"CEZA YEDİM AMA ÇAKAR KULLANMADIM"

Muhammet Sürmeli videoda, "Çakardan ceza yedim ama çakar kullanmadım. Trafikte geçiş üstünlüğü sağlamak üzere arabamda bulunan herhangi bir çakar söz konusu değil. Reklam ve işbirliği kapsamında sosyal medyaya içerik amaçlı park lambasını kullandım. Park lambasının çakar sayılmasından ötürü yazılan bir ceza söz konusu. Nitekim polis beni durdurup yaptığı incelemede Arabada çakar olmadığına dair tutanak da tuttu." dedi.

"HAK ETTİYSEM EYVALLAH"

Sürmeli, "Hukuksuz bir ceza, haksız bir ceza. Ben Türkiye'de kurallara uymayacak en son insanlardanım. Ne arabama çakar takıp trafikte insanlara... Cezaya itiraz ettik. İtiraz süreci devam ediyor. İptal edilir mi, edilmez mi bilemiyorum. Hak ettiysem eyvallah." diye konuştu.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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