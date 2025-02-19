14 yıl önce kaybolan gencin cinayete kurban gittiği tahmin ediliyor: 1 kişi tutuklandı

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İzmir'de 2011 yılında kaybolan 19 yaşındaki Mevlüt Ozan Atlar'ın davasında 5 şüpheli Karaman'da gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı. Olayla ilgili yürütülen 6 aylık titiz çalışmanın ardından şüpheliler arasında çalıştığı çiftlik sahibi de bulunuyor.

İzmir'de 2011 yılında ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 19 yaşındaki Mevlüt Ozan Atlar olayına ilişkin 14 yıl sonra Karaman'da 5 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İzmir'de yaşayan anne Ayşe Atlar, 2011'de oğlunun kaybolduğuna ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na kayıp başvurusunda bulundu. O dönemde jandarma tarafından yapılan arama çalışmalarında Atlar'ın izine rastlanmadı. Anne Ayşe Atlar'ın, geçen yıl oğlunun bulunması için bir televizyon programına katılması üzerine dosyayı tekrar açan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Atlar'ın son görüldüğü yerin Karaman olduğunu tespit etti. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kayıp şahıs olayının aydınlatılması amacıyla 6 ay süren titiz bir çalışma başlatıldı.
Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan saha çalışmaları, teknik takip ve HTS incelemeleri sonucu Atlar'ın o dönemde çalıştığı çiftlik sahibi K.S ile olayla ilişkili olduğu düşünülen İ.S., T.Ö., H.E. ve A.Ç. Karaman, Ankara, Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden K.S. kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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