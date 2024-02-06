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14 yaşındaki otomobil hırsızı kaza yapınca yakayı ele verdi

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Çorum'da kontağı üzerindeki otomobili çalan 14 yaşındaki çocuk, polis ekipleri tarafından yakalandı. Çalıntı araçla kaza yapan hırsız, olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

14 yaşındaki otomobil hırsızı kaza yapınca yakayı ele verdi

ÇORUM - Çorum'da kontağı üzerindeki otomobili çalan 14 yaşındaki çocuk, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki N.K., anahtarı üzerinde unutulan A.G.'ye ait 19 AC 487 plakalı otomobili Gülabibey Mahallesi Millet 1. Sokak'tan çalarak kaçmaya başladı. Çalıntı araçla şehir merkezinde gezen N.K., Çöplü Mahallesi Cami Kebir 3. Sokak'ta park halindeki bir araca çarparak kaza yaptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede otomobilin çalıntı olduğu belirlendi.

Hırsızlık olayını gerçekleştiren N.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, aracının çalındığını polisten öğrenen A.D., olay yerine gelerek otomobilini teslim aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çorum Güvenlik Hırsızlık Suç Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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