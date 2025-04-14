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14 Yaşındaki İşçi Geri Dönüşüm Fabrikasında Hayatını Kaybetti

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Niğde'nin Bor ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında kolunu makineye kaptıran 14 yaşındaki işçi Abdurahman Ö. hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Niğde'nin Bor ilçesindeki Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında kolunu makineye kaptıran 14 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm fabrikasında çalışan Abdurahman Ö. (14), kolunu çalıştığı makineye kaptırdı. Olayın ardından ihbar üzerine fabrikaya sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Abdurahman Ö., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlatıldı. - NİĞDE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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