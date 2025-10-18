Haberler

14 Yaşındaki Genç Düğün Salonu Önünde Ateş Açtı: 5 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir düğün salonu önünde babasıyla tartışan bir kişi, 14 yaşındaki İ.E. tarafından tabancayla ateş açılması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheli için polis ekipleri çalışma başlattı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde düğün salonu önünde babasıyla tartışan şahıslara tabancayla ateş açan 14 yaşındaki şüpheli, 5 kişiyi yaraladı.

Olay, akşam saat 20.30 sıralarında Yeşil Mahallesi Ertugrul Gazi Caddesi'ndeki bir düğün salonu önünde meydana geldi. İddiaya göre, H.E. ile husumetli olduğu bir grup arasında tartışma çıktı. Babası H.E. ile tartışanları gören İ.E. (14) tabanca ile ateş açtı. Olayda 5 kişi yaralandı, şüpheli ise kaçtı. Durumun 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan yaşı küçük şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
