14 Yaşındaki Burak Koçak'ın Kaybolmadan Önceki Görüntüleri Ortaya Çıktı

14 Yaşındaki Burak Koçak'ın Kaybolmadan Önceki Görüntüleri Ortaya Çıktı
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14 Yaşındaki Burak Koçak'ın Kaybolmadan Önceki Görüntüleri Ortaya Çıktı
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kaybolan 14 yaşındaki Burak Koçak'ın okula gitmeden önceki güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. Arama çalışmaları devam ederken, güvenlik kaydında Burak'ın yalnız yürüdüğü görüldü. Ailesi, jandarma ve arama kurtarma ekipleri çocuğu bulmak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

14 yaşındaki çocuğun kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

BURSA - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 5 Haziran sabahı okula gitmek için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 14 yaşındaki Burak Koçak'ın kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Koçak'ın mahalle içinde yalnız başına yürüdüğü görüldü. Görüntüler, kayboluşuyla ilgili soruşturmayı derinleştirdi.

Orhaneli ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi'nde yaşayan 8. sınıf öğrencisi Burak Koçak'ın, o sabah okul servisine binmediği ve okula hiç gitmediği belirlenmişti. Ailesi, akşam saatlerinde eve dönmeyen çocukları için çevrede arama yaptı. Bu arama sırasında, Altıntaş İlkokulu bahçesindeki bir barakada Burak'a ait okul çantası bulundu. Ailenin ihbarı üzerine jandarma ekipleri devreye girdi.

Kayboluşun üzerinden geçen 2 günün ardından, mahalledeki güvenlik kameraları incelendi. Kamera kayıtlarında Burak Koçak'ın sabah saatlerinde mahalle sokaklarında yürüdüğü, ardından bir süre gözden kaybolduğu görülüyor. Şu an için görüntülerde şüpheli bir kişiye ya da olaya rastlanmadı, ancak incelemeler sürüyor.

94 kişilik ekip, dron ve köpeklerle arıyor

Arama çalışmaları halen ormanlık ve dağlık alanda yoğun şekilde devam ediyor. AFAD, JAK, Jandarma Asayiş, UMKE, MAG-AME, ANDA, KUMDAK ve MAGDER ekiplerinden oluşan 94 kişilik arama kurtarma personeli, 4 arama köpeği, 4 dron ve 16 araçla bölgede iz sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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