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14 Gün Sonra Gemiden Düşen Hintli Mürettebatın Cesedi Bulundu

14 Gün Sonra Gemiden Düşen Hintli Mürettebatın Cesedi Bulundu
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında, 11 Eylül 2024'te gemiden düştüğü iddia edilen Hintli mürettebat Ganesh Govind'in cesedi 14 gün sonra bulundu. Sahil Güvenlik, arama kurtarma çalışmalarında cesede ulaştı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde gemiden düştüğü iddia edilen Hintli'nin cansız bedeni 14 gün sonra bulundu.

Marmara Denizi'nin Şarköy ilçesi açıklarında 11 Eylül 2024 tarihinde saat 19.15'te bir gemi kaptanı, Sahil Güvenlik Komutanlığına ve Tekirdağ Bölge Liman Başkanlığına yaptığı ihbarda Ganesh Govind isimli bir personelinin kayıp olduğunu bildirdi. En son saat 10.40'ta görülen şahsın gemide olmadığı fark edilince, arama kurtarma faaliyetleri başlatıldı. Aramaların ikinci gününde Şarköy Sahil Güvenlik Karakolu Komutanlığı, Marmara Denizi'nde 5 gün süren aralıksız çalışmalarda herhangi bir ize rastlanmadı.

Aradan geçen 14 gün sonra Sahil Güvenlik Komutanlığının denizdeki denetimleri sırasında cansız bir kişinin cesedine rastlanıldı. Yapılan incelemede denizde bulunan cesedin 14 gün önce gemiden düşüp kaybolan Hindistanlı gemi mürettebatına ait olduğu öğrenildi.

Şahsın cansız bedeni morga gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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