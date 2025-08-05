13 yaşındaki çocuk babasını başından vurdu! Nedeni akılalmaz

Toroslar ilçesi Mithat Toroğlu Mahallesi'nde iddiaya göre, 13 yaşındaki M.B.Ö. ile babası A.Ö. (38) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.B.Ö., yatak odasında bulunan silahı alarak babasına ateş etti.

BABA BAŞINDAN YARALANDI

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından ağır yaralanan baba, olay yerine gelen ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"SÜREKLİ HAKARET EDİYORDU"

Polis tarafından gözaltına alınan M.B.Ö., Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Burada ifadesi alınan çocuğun, babasının kendisine sürekli hakaret ettiğini ve darbettiğini ileri sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B.Ö. tutuklandı.