13 yaşındaki çocuk babasını başından vurdu! Nedeni akılalmaz

13 yaşındaki çocuk babasını başından vurdu! Nedeni akılalmaz
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Mersin'de 13 yaşındaki çocuk, tartıştığı babasını başından silahla vurdu. Ağır yaralanan baba hastaneye kaldırılırken, çocuk tutuklandı. İfadesi alınan çocuk babasının sürekli kendisine hakaret ettiğini iddia etti.

Toroslar ilçesi Mithat Toroğlu Mahallesi'nde iddiaya göre, 13 yaşındaki M.B.Ö. ile babası A.Ö. (38) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.B.Ö., yatak odasında bulunan silahı alarak babasına ateş etti.

BABA BAŞINDAN YARALANDI

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından ağır yaralanan baba, olay yerine gelen ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"SÜREKLİ HAKARET EDİYORDU"

Polis tarafından gözaltına alınan M.B.Ö., Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Burada ifadesi alınan çocuğun, babasının kendisine sürekli hakaret ettiğini ve darbettiğini ileri sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B.Ö. tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMichael Antoni:

Çocuklarınızı sevgi ile büyütün eşinize saygılı olun evde sert baba olmayı bırakın. Arada hediyeler alın. Sevdiği yerlere götürün onunla ilgilenin vakit geçirin. Babanızdan ne gördüyseniz çocuğunuza yaşatmayın.

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

13 yaşında katil olan evlat, baba acısıyla cezaevinde büyüyecek. Çok uzun geceler katil evladı bekliyor olacak.

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