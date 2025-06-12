13 yaşındaki çocuğun yumruk attığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

13 yaşındaki çocuğun yumruk attığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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13 yaşındaki çocuğun yumruk attığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Bolu'da 13 yaşındaki çocuğun yumruk attığı 15 yaşındaki çocuğun kalbi durdu. Çocuk hayatını kaybederken; iki kişi gözaltına alındı.

Bolu'da bir parkta çıkan kavgada S.Ş.'nin (13) yumruk attığı A.Ö.T.'nin (15) kalbi durdu. Olay yerinde yapılan kalp masajı ile hayata döndürülen genç hastanede yaşamını yitirirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'da İsmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan Kültür Park'ta iddiaya göre, parkta A.Ö.T. ile S.Ş. arasında kavga çıktı. S.Ş.'nin yumruk attığı A.Ö.T bir anda yığıldı.

YUMRUK YİYEN ÇOCUĞUN KALBİ DURDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kalbi duran A.Ö.T.'yi, kalp masajıyla hayata döndürdü. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılan A.Ö.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili S.Ş. ile yanında bulunan arkadaşı E.Y. (14), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZANDAR :

Verin bin kere aşırı derecede ağırlaştırılmış müebbet hücre cezası, olsun bitsin.

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