Üye Girişi
Haberler

129 Kişiye Usülsüz Rapor Düzenleyen 7 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta 129 kişiye usülsüz rapor düzenleyerek haksız kazanç sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, Karadeniz Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler, 'Nitelikli Dolandırıcılık' ve 'Rüşvet' suçlamalarıyla sorgulanıyor.

129 kişiye usülsüz rapor düzenlediği iddia edilen 7 şüpheli adliyede

ZONGULDAK - Zonguldak'ta devlet hastanesinden 129 kişiye usülsüz şekilde rapor düzenleyerek haksız kazanç sağlandığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli sabah saatlerinde Karadeniz Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu "Kuyu 28" operasyonu kapsamında Karadeniz Ereğli Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği tarafından "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Rüşvet" suçundan gözaltına alınan 7 şüpheli sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Karadeniz Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi. Aralarında Düzce'de doktor olduğu öğrenilen N.T., eczane çalışanı ve muhtar olduğu öğrenilen Ö.K., kendisini hemşire olarak tanıtan İ.Ç., Düzce İl Sağlık Müdürlüğü çalışanı olduğu öğrenilen O.S. ile E.G., N.Ç., M.Y. polis ekipleri eşliğinde Cumhuriyet Savcılığı'na getirildi.

Şüphelilerin adliyedeki sorgusu sürerken yapılan incelemelerde, Karadeniz Ereğli ilçesinin yanı sıra Düzce ve İstanbul'un gibi farklı şehirlerden 129 kişi için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'nden usülsüz bir şekilde rapor alındığı tespit edildi.

Şüphelilerin haksız kazanç; rapor alanların ise belge elde ettiği öne sürüldü.

129 Kişiye Usülsüz Rapor Düzenleyen 7 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ - 3.Sayfa

Yerel Haberler Dolandırıcılık Güvenlik 3-sayfa Sağlık Hukuk Suç

Koltuk pozu işin rengini değiştirdi! İşte Cem Garipoğlu'nun mezarını açtıran en büyük etken

Mezarı açtıran en önemli etken, bu koltukta verilen poz oldu

 Husilerden gece yarısı İsrail'i titreten saldırı! Sirenler çalınca kendilerini kaldırıma attılar

Gece yarısı 00.40'ta ateşlenen füzeler İsrail'i korkudan titretti

 Herşey saniyeler içinde olmuş! İşte Serhat Akın'ın vurulma anı

İşte Serhat Akın'ın vurulma anı
Görüntü Gaziantep'ten! Silahlarla sokağa inip husumetlilerini tehdit ettiler

57 suç kaydına rağmen silahla sokağa inip tehditler savurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Az önce deprem mi oldu? 27 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Bu akşam Kara Ağaç Destanı var mı? Kara Ağaç Destanı ne zaman başlıyor? Gönül Dağı 146. Bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı! EN YENİ CUMA MESAJLARI | Resimli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları! Ayetli Cuma mesajları neler? Müge Anlı, Samet Şeker öldü mü, nasıl öldü? Samet Şeker nerede bulundu? Müge Anlı, Esra Erol ve Didem Arslan Yılmaz'ın programı kaldırılacak mı? RTÜK konu ile ilgili ne dedi? MasterChef Beyza kimdir, kaç yaşında ve nereli? Beyza Aydın büyük ödülün sahibi oldu! Adana yaya geçidi kazası nedir? Olay anı video izle! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 27 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? BORSA DÜŞTÜ MÜ? 27 Eylül Cuma borsa güne nasıl başladı? Tarihte bugün ne oldu? 27 Eylül tarihinde dünyada neler oldu?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });