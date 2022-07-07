Cesedi 12 yıl sonra garajda betona gömülü bulundu! İşin içinde yasak aşk iddiası var
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2010'da Aydın'da kaybolan Nesip Sürmeli'yle ilgili yıllar sonra yapılan ihbar ekipleri harekete geçirdi. Sürmeli'nin başından vurularak öldürüldükten sonra bir evin garajına üzerine beton dökülerek gömüldüğü tespit edildi. Öte yandan tüm şüpheler, Sürmeli'nin ölmeden kısa süre önce tanışıp yasak aşk yaşadığı ve altın verdiği iddia edilen kadının üzerinde toplandı.
Aydın Nazilli'de inşaatlarda çalışan Nesip Sürmeli, 2010 yılında ortadan kayboldu. Sürmeli'nin eşi ve 2 oğlu, 2 yıl boyunca kayıp başvurusunda bulunmadı. Sürmeli'nin oğlu Özgür Sürmeli, babasına ait arabayla kazaya karışınca babasının kayıp olduğu ortaya çıktı. Ancak yapılan araştırmalarda Sürmeli'ye ait bir iz bulunamadı.
Geçtiğimiz günlerde ise Denizli'de yaşayan bir kişi, Sürmeli'nin öldürüldüğü ihbarında bulundu. Bunun üzerine Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Kurulan özel ekip, Sürmeli'nin öldürülüp gömüldüğünü belirledi.
Sürmeli'ye ait cenazenin bir apartmanın garajına gömüldüğü bilgisine ulaşılmasının ardından, savcı gözetiminde garajın beton zemini iş makinesi ile söküldü. Kazılan çukurda kemik parçalarına ulaşıldı. Kemikler, DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili olduğunu tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.
Öte yandan alınan bilgiye göre Nesip Sürmeli, kaybolmasından bir süre önce tanıştığı Kezban isimli kadına altın verdi. Kadın da ailesine bu altınlarla kamyon aldı. Sürmeli'nin bu olaydan kısa süre sonra ortadan kaybolması, cinayet şüphesini güçlendirdi.
Yeni Asır'da yer alan habere göre; konuya ilişkin açıklama yapan Özgür Sürmeli, "Babam, bana, kardeşime ve anneme şiddet uygulardı. Sonunda da başka bir kadınla ilişkisi yüzünden bizi terk etti. Bizi bırakıp giden kendisi olduğu için kayıp başvurusunda bulunmadık. Ama şimdi katillerinin bulunup cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.