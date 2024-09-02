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Bursa'da çıkan kavgada Suriye uyruklu genç 12 bıçak darbesiyle öldürüldü

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Bursa İnegöl'de meydana gelen bıçaklı kavgada 12 kez bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti. Kavga saat 00.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi Arap Cami Sokak'ta meydana geldi. Efe G. ile Suriye uyruklu Hani Kasım arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Efe G. elindeki bıçakla, Hani Kasım'ı defalarca bıçakla yaraladı. Vücudunun 12 yerinden bıçakla ağır yaralanan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursa'nın İnegöl de meydana gelen bıçaklı kavgada 12 kez bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti. Kavga saat 00.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi Arap Cami Sokak'ta meydana geldi. Efe G. ile Suriye uyruklu Hani Kasım arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

12 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Efe G. elindeki bıçakla, Hani Kasım'ı defalarca bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan genç olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun 12 yerinden bıçakla ağır yaralanan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bıçağı yere atıp kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Suriye İnegöl Kavga Bursa Hani Cami Olaylar Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Mehmet can ALTAŞ:

bana göre zp gibi ırkçı örgütlerin yönlendirmesiyle olmuştur.

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Babilya :

Nereli olursa olsun sonuçta insan.Ağır yaptırımlar olmadıkça arkası gelir.

157
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Altay Bozkurt:

ARTIK EVINIZE DÖNÜN, TÜRKIYENIN SIZE IHTIYACI SIFIR! ISTENMEYEN MISAFIRSINIZ SENELERDIR, GIDIN ARTIK GIDIN !

24
105
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Zor Hayat:

Gün geçmiyor ki vahşet haberi gelmesin

27
2
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Yasin Geçer:

Bizim bu ülkede vahşet neden bitmiyor kanunlar sert işlenmiyor denetimlerde aynı şekilde

27
2
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Hasan Turk:

Her yerden cinayet cinnet siddet haberleri geliyor.

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