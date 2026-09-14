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12 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği kanalda boğuldu

12 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği kanalda boğuldu
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Mersin’in Tarsus ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren 12 yaşındaki çocuk, boğularak yaşamını yitirdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren 12 yaşındaki çocuk, boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, akşam üzeri ilçeye bağlı Akşemsettin Mahallesi Ömer Nazmi Caddesi'nden geçen sulama kanalında yaşandı. Alınan bilgiye göre, evden çıkan 12 yaşındaki Ayaz Kurt, iddiaya göre serinlemek için sulama kanalına girdi. Yüzmek için girdiği kanaldan çıkmayan çocuk için çevredekiler 112 Acil Komuta Merkezini aradı. Bölgeye AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri ve çevredekiler yüzeysel tarama yaparken, İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri de sulama kanalında aramalara başladı. Yaklaşık yarım saat süren aramalar sonucu çocuğun cansız bedeni girdiği yerin 700 metre ilerisinde bulundu. Çocuğun cenazesi sudan çıkarılarak hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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