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12 saat önce aldığı araba kül oldu, canını zor kurtardı

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Bir genç, satın aldığı arabasının 12 saat sonra alev alması üzerine büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Araç hareket halindeyken alev almaya başladı. Zorla kendini dışarı atan genç, canını kıl payı kurtardı. Göz yaşlarına boğulan genç, 4 yıllık birikimiyle aldığı arabası yanan genç isyan etti.

4 yıldır araba almak için para biriktiren genç, arabasını aldıktan sonra korkunç bir olay yaşadı. Arabayı alalı 12 saat bile geçmemişken genç, canının zor kurtardı. Hareket halindeyken bir anda alev alan araçtan şans eseri kurtulan genç, göz yaşlarına boğuldu. Alev almaya başladıktan sonra aracın kapıları kitlenmesiyle korku dolu anlar yaşayan genç o anları şu ifadelerle anlattı: "Daha arabayı alalı 12 saat olmadan, birden bire, araç hareket halindeyken alev aldı. Araç kendini kilitledi ve zorla dışarıya çıktım. Lütfen 3 kuruş için insanların hayatıyla oynamayın."

12 saat önce aldığı araba, kül oldu canını zor kurtardı

12 saat önce aldığı araba kül oldu, canını zor kurtardı
Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

Güvenlik Otomobil 3-sayfa Hukuk

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Yorumlar (1)

ali taş :

İyi de haber nerede ne zaman olmuş, sonuç ne? Bu nasıl haber?

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