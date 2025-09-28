Haberler

Tarsus'ta Lise Öğrencisi 12. Kattan Düştü

Mersin'in Tarsus ilçesinde 12. kattan düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Olay, Şehitlertepesi Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir sitede yaşandı. İddiaya göre, 12 katlı binaya çıkan 15 yaşındaki E.K.Ö., dengesini kaybederek aşağıya düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, E.K.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cansız bedeni Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
