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Suç örgütüne 37 tutuklama talebi

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturmasında kamu görevlileri, polisler ve avukatların da arasında olduğu 37 şüpheli, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturması kapsamında aralarında kamu görevlileri, polisler ve avukatların da bulunduğu 37 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, örgüt yöneticileri ve üyelerinin görev ve yetki tanımına aykırı hareket eden bazı kamu görevlilerinden suç kaydı, aranma kaydı, yakalama kaydı, kırmızı bülten, araç sorgulama ve gümrük geçiş bilgileri aldığına yönelik tespitler yapıldığı tespit edilmişti. Bu kapsamda 2 denetimli serbestlik memuru, 1 zabıt katibi, 1 gümrük muhafaza müdür yardımcısı, 15 gümrük muhafaza memuru, 10 polis memuru ve 2 avukatın da aralarında bulunduğu toplam 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul merkezli olarak Muğla, Bursa, Edirne, Çanakkale, Sivas, Tekirdağ, Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, Ankara ve Kayseri'de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmişti. Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 50 şüphelinin savcılık ifadeleri tamamlandı. Savcılık, 37 şüpheliyi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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