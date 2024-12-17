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100 bin TL dolandırılmaktan son anda kurtuldu

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Aksaray'da dolandırıcı çetesinin sosyal medyada kurduğu 'düşük kredi' tuzağına kanıp 100 bin TL kredi çeken Fatma Gökmen, son anda polis eşliğinde bankadaki hesabını bloke ettirip dolandırılmaktan kurtuldu.

Aksaray'da bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk annesi Fatma Gökmen, dün dolandırıcı çetesinin sosyal medyada kurduğu 'düşük kredi' sistemine tıklayıp, 40 bin TL kredi başvurusunda bulundu.

Gökmen, başvurusunun ardından telefonla arayıp kendisini bankacı olarak tanıtan kişiye kanıp kredi limitini 100 bin TL'ye çıkararak, onun yönlendirmesiyle yeniden başvuru yaptı. Telefonuna gelen 'onay kodunu' da onaylayan Gökmen, hesabına yatan 100 bin TL'nin bir anda başka hesaba aktarıldığını gördü.

100 bin TL dolandırılmaktan son anda kurtuldu

DOLANDIRILDIĞINI ANLAYIP POLİSE KOŞTU

Kendisini aradıkları numaraya ulaşamayınca dolandırıldığını anlayan Gökmen, durumu polise bildirdi. Gökmen, Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri eşliğinde banka şubesine gitti. Fatma Gökmen'in çektiği 100 bin TL'nin henüz başka hesaba transferinin yapılmadığı belirlenip, bloke edildi.

100 bin TL dolandırılmaktan son anda kurtuldu

"PARAM HESABIMDAN GİTTİ"

Yaşadıklarını anlatan Fatma Gökmen, "Beni bankadan faizsiz kredi verecekleri söyleyen kişiler için telefonla aradılar. Ben daha öncesinde sosyal medyadan bir sayfaya kredi için tıklamıştım. Beni ikna edene kadar uğraştılar. Başta ikna olmadım. Daha sonra kendilerine güvendirdiler. Sonrasında ise bir başka bankadan da kredi çekmemi söyleyerek beni diğer bankalara aktardılar. Bankadan bana bir kez onay kodu gönderdiler. Ben de onayladım. Param hesabımdan gitti ve telefon kapandı. Ben de onlara ulaşamayınca hemen polisi aradım. Hemen banka şubesine polislerin müdahale etmesi sonrası 100 bin liramı kurtardılar. Ben de paramı bankadan aldım. Allah polisimizden razı olsun" dedi.

Gökmen'in şikayeti üzerine polis, dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı.

100 bin TL dolandırılmaktan son anda kurtuldu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

evi 2018 dem 100 bine aldım şimdi 3 milyon hahaha

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Haber YorumlarıAvşar OĞLU:

Ülkede polisi neden sevmiyorlar anlamıyorum.. hırsız dolandırıcı katil başlarına bela olunca polis kurtarıyor halbuki.. trafikte cezayı yiyen polisi sevmiyor, komedi gibi

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