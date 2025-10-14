Haberler

10 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

10 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı
Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde, silahla tehdit ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 10 yıl 3 ay hapis cezası olan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 10 yıl hapis cezası ile aranan kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, Asayiş Şube Müdürlüğü, Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Serçeköy Mahallesi'nde yapılan operasyon sonucunda, "silahla tehdit ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan 10 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı. Şahıs gerekli adli işlemlerine müteakip, Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
