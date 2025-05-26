10 Yaşındaki Onurcan Özdemir İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

10 Yaşındaki Onurcan Özdemir İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Gaziantep'in Araban ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir için arama çalışmaları 51 saat boyunca karadan, havadan ve Fırat Nehri'nde sürdürülüyor. Ekipler, her noktayı titizlikle kontrol etmeye devam ediyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki Onurcan Özdemir'i arama çalışmaları ekiplerin karadan adım adım, havadan ise İHA ve dron ile aralıksız devam ediyor. Fırat Nehri'nde de dalgıç ekiplerce çalışma yapılıyor.

Gaziantep'in Araban ilçesi kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü ailesiyle fıstık tarlasındayken kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'i arama çalışmaları devam ediyor.

Aramalar 51 saattir havadan, karadan ve nehirden devam ediyor

Ekiplerin yaklaşık yaklaşık 51 saattir aralıksız sürdüğü arama çalışmaları karadan AFAD, jandarma, gönüllü arama kurtarma ekipleri ve güvenlik korucuları tarafından, havadan ise İHA ve drone ile yapılıyor. Aramalar çerçevesinde, küçük çocuğun kaybolduğu köye yakın noktada olması nedeniyle Fırat Nehri'nde dalgıç ekiplerce çalışma yapılıyor.

Aramalar sırasında her noktaya titizlikle bakılırken küçük Onurcan'a dair herhangi bir ize rastlanmadığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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