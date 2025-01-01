1 milyonluk soruyu açtıran Ceza kazandığı parayı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladı

ATV ekranlarının sevilen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?"in yılbaşı özel programında birbirinden ünlü isimler kamera karşısına geçti.

SON SORUYA KADAR GELMEYİ BAŞARDI

Yarışmaya katılan isimler arasında rapçi Ceza da yer aldı. Ceza, Oktay Kaynarca'nın sunduğu programda son soruya kadar gelmeyi başardı.

1 MİLYON SORUYU AÇTIRDI

1 milyon TL değerindeki soruda "Motorlu bir taşıta verilen ilk aşırı hız cezası, 28 Ocak'ta 1896'da, saatte 3 kilometre hız limiti olan bölgede, Walter Arnold adlı birine saatte kaç kilometre hız yaptığı için kesilmiştir?" diye soruldu.

KAZANDIĞI PARAYI ÇOCUK ESİRGEME KURUMU'NA BAĞIŞLADI

Şıklarda ise 13-33-53-73 gibi cevaplar yer aldı. Ünlü sanatçı soruya cevap vermeyip yarışmadan çekilmeyi tercih etti ve 500 bin TL kazandı. Doğru cevap ise A şıkkı 13 olarak açıklandı. Ceza kazandığı 500 bin TL'yi Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladı.