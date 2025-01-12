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'1 Milyon Mehmet' lakabıyla bilinen Mehmet Bucak toprağa verildi

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Mersin'de gördüğü kişilerden 1 lira istediği için çevresinde "1 Milyon Mehmet" olarak tanınan ve kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 56 yaşındaki Mehmet Bucak toprağa verildi.

Mersin'de '1 Milyon Mehmet' lakabıyla bilinen ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mehmet Bucak (56) toprağa verildi.

HERKESTEN 1 LİRA İSTİYORDU

Kentte gördüğü kişilerden 1 lira istediği için çevresinde ve sosyal medyada '1 Milyon Mehmet' olarak bilinen zihinsel engelli 3 çocuk babası Mehmet Bucak, dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

'1 Milyon Mehmet' lakabıyla bilinen Mehmet Bucak toprağa verildi

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Bucak'ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'na getirildi. Cenazeye, Mehmet Bucak'ın yakınlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve sevenleri katıldı. Bucak, kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

'1 Milyon Mehmet' lakabıyla bilinen Mehmet Bucak toprağa verildi

'1 Milyon Mehmet' lakabıyla bilinen Mehmet Bucak toprağa verildi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıEriş Ersoy:

Temiz saf adamdı mekanı cennet olsun

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Haber YorumlarıFatih Kocak:

Mekanın cennet olsun Mehmet abi

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Haber YorumlarıMetin Güller:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Allah rahmet eylesin çok üzüldüm mahallede dolaşır bi milyonun varmı diyerek sayıklardı Mersin'in maskotu neşesiydi

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Haber YorumlarıSimsek Niyazi:

Rabbim nur içinde eylesin.Amin

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Haber YorumlarıBükücü:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah. Temiz adamdı

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

Allah rahmet eylesin bir milyon iki milyon farketmiyor bu ölümlerden ibret alın diyeceğim lakin alırmısınız bilmem yaşı genç olanlar pek ölümü aklına getirmesede piyangonun onlara çıkma ihtimalide her zaman mevcut fakat yaşı ilerlemiş zeki insanların bunu idrak etmesi lazımken kul millet yetim hakkı yiyen milletin malını audi alarak israf edenlere eşe dosta yandaşa cemaat ve vakıflara peşkeş çekenlere arka çıkp trollük yaparak ahiret hayatına hiçte iyi giriş yapmayacaklarını bilmelerini isterim

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Haber YorumlarıHarun Kara:

Rabbim Rahmet etsin

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Haber Yorumlarımurat:

Mekanın cennet olsun cok üzüldüm cok belçikadan geldiğimde seni görecektim daha kismet olmadı.

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